Белорусско-литовская граница открыта для транспорта после временного закрытия

После временной приостановки литовской стороной работы пунктов пропуска движение транспортных средств на белорусско-литовской границе возобновлено. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Белоруссии.

«По состоянию на 09:00 движение возобновлено», — говорится в сообщении.

Ночью с 21 на 22 октября без предварительного уведомления Литва временно прекратила оформление транспорта в международных автодорожных пунктах пропуска «Шальчининкай» (с белорусской стороны — «Бенякони») и «Мядининкай» («Каменный Лог»). Оформление транспорта осуществляется как на въезд, так и на выезд. Очереди на выезд из Белоруссии увеличились незначительно: 40 легковых автомобилей, 1 510 грузовиков и 3 автобуса.

Ранее сообщалось, что Литва временно закрыла пограничные контрольно-пропускные пункты с Белоруссией после вторжения беспилотников контрабандистов в её воздушное пространство. Решение о приостановке работы КПП было принято в целях безопасности и действовало до стабилизации ситуации.