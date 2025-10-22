Аэропорт Геленджика закрыт на приём и вылет самолётов

Росавиация ввела временный запрет на полёты в Геленджике, объяснив это необходимостью обеспечения безопасности.

Согласно заявлению ведомства, аэропорт Геленджика в настоящее время не выполняет ни приём, ни выпуск самолётов. Агентство уточнило, что данное ограничение является превентивной мерой для поддержания должного уровня безопасности воздушного движения

Ранее план «Ковёр» ввели в городе Моздоке, в Северной Осетии действует режим угрозы атаки БПЛА. Также временно закрыт аэропорт во Владикавказе.