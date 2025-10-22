В результате крупного ДТП в Югре погибли 2 человека, ещё девять пострадали

В Ханты-Мансийском районе Югры утром 22 октября автобус съехал в кювет и опрокинулся. Два человека погибли на месте, девять получили травмы. Ситуация с оказанием помощи находится на личном контроле губернатора Югры Руслана Кухарука. Об этом говорится на официальной странице Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

В Югре автобус опрокинулся в кювет, два человека погибли, девять пострадали. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Югры

«По данному факту органами внутренних дел проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

ДТП произошло в 7:40 на автодороге Тюмень–Тобольск–Ханты-Мансийск. По предварительным данным, водитель потерял управление транспортным средством. Всего в автобусе находились 16 человек, среди пострадавших и погибших несовершеннолетних нет.

Для оказания первой помощи были задействованы девять бригад скорой медицинской помощи, пострадавшие доставлены в Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска. На месте работают следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД и МЧС.

Ранее сообщалось, что на автомобильной трассе Кампала–Гулу в Уганде произошло столкновение грузовика, двух автобусов и легкового автомобиля, в результате которого погибли не менее 63 человек. Авария произошла 22 октября 2025 года в 00:15 в деревне Киталеба, недалеко от фермы Асили. Кроме погибших, несколько человек получили тяжёлые травмы.