Регион
22 октября, 07:33

В украинском Павлограде после ночных взрывов повреждён газопровод

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Взрывы в Павлограде Днепропетровской области привели к повреждению газопровода. Об этом сообщил в социальных сетях и. о. главы военной администрации региона Владислав Гайваненко.

В ночь на 22 октября в украинских городах, включая Днепропетровск, произошли взрывы. Утром представители региональной власти заявили о нанесении ущерба объектам инфраструктуры в городе Каменском и Славянской общине Синельниковского района Днепропетровской области.

Расположенный на востоке Днепропетровской области Павлоград играет важную роль в обеспечении группировки ВСУ на границе с ДНР. Город также является домом для Павлодарской газокомпрессорной станции, отвечающей за транспортировку природного газа по трубопроводам.

В Киеве и ряде областей Украины начались экстренные отключения электричества

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 22 октября ВС РФ нанесли массированный удар дронами «Герань-2» по ключевым объектам в Измаиле, Днепропетровской области, Киеве и Запорожье. В результате повреждены энергосистема, портовая инфраструктура и объекты ТЭЦ.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Мария Любицкая
