Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
22 октября, 07:36

Финский политик призвал признать новые границы России, сравнив ситуацию с Косово

Обложка © Life.ru / Kandinsky

Страны Запада обязаны признать новые границы России. Об этом в соцсети Х написал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема.

По его словам, отказ признавать их выглядит лицемерно на фоне признания границ Косово.

«Границы можно переопределить, если это обеспечит мир, хороший пример — Косово. Лицемерно с нашей стороны, что мы можем признать новые границы Косово, а когда это делает Россия для защиты русскоговорящего населения, то мы это отвергаем», — написал он.

Признание новых границ России, по его мнению, должно быть логическим шагом для обеспечения мира и стабильности. Он подчеркнул, что аналогичная практика уже применялась на примере Косово, и призвал западные страны поступать последовательно в международной политике.

Политическая победа: На Западе заговорили о последствиях встречи Путина и Трампа в Будапеште
Политическая победа: На Западе заговорили о последствиях встречи Путина и Трампа в Будапеште

Ранее сообщалось, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может стать критическим моментом для Украины, определяющим её будущее. Саммит способен стать одним из самых опасных событий для страны с начала боевых действий, а глава украинского режима Владимир Зеленский после встречи окажется перед сложным выбором.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Финляндия
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
