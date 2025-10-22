Страны Запада обязаны признать новые границы России. Об этом в соцсети Х написал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема.

По его словам, отказ признавать их выглядит лицемерно на фоне признания границ Косово.

«Границы можно переопределить, если это обеспечит мир, хороший пример — Косово. Лицемерно с нашей стороны, что мы можем признать новые границы Косово, а когда это делает Россия для защиты русскоговорящего населения, то мы это отвергаем», — написал он.

Признание новых границ России, по его мнению, должно быть логическим шагом для обеспечения мира и стабильности. Он подчеркнул, что аналогичная практика уже применялась на примере Косово, и призвал западные страны поступать последовательно в международной политике.

