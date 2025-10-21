Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 09:49

«Самый опасный момент»: На Западе забили тревогу из-за будущего Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может стать критическим моментом для Украины, определяющим её будущее. Об этом пишет Bloomberg.

«Грядущий саммит в Будапеште может обернуться одним из самых опасных моментов для Украины с самого начала боевых действий», — говорится в публикации.

По мнению обозревателя, после встречи с американским лидером Владимир Зеленский оказался перед сложным выбором. Ему предстоит либо согласиться на условия России, либо отвергнуть их, что может вызвать негативную реакцию со стороны Белого дома. Автор предполагает, что в случае отказа Зеленского, тот рискует предстать в глазах Трампа как препятствие для мирного урегулирования.

После встречи с Зеленским Трамп взял курс на диалог с Россией, заявил политолог
После встречи с Зеленским Трамп взял курс на диалог с Россией, заявил политолог

Ранее сообщалось, что Зеленский будет критиковать каждое возможное место проведения саммита России и США, где может состояться конструктивный диалог, так как в целом он якобы против разрешения конфликта и продолжает манипулировать условиями. Тем временем на Украине в 17 раз продлили мобилизацию и военное положение.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • США
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Встреча Путина и Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar