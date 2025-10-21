«Самый опасный момент»: На Западе забили тревогу из-за будущего Украины
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может стать критическим моментом для Украины, определяющим её будущее. Об этом пишет Bloomberg.
«Грядущий саммит в Будапеште может обернуться одним из самых опасных моментов для Украины с самого начала боевых действий», — говорится в публикации.
По мнению обозревателя, после встречи с американским лидером Владимир Зеленский оказался перед сложным выбором. Ему предстоит либо согласиться на условия России, либо отвергнуть их, что может вызвать негативную реакцию со стороны Белого дома. Автор предполагает, что в случае отказа Зеленского, тот рискует предстать в глазах Трампа как препятствие для мирного урегулирования.
Ранее сообщалось, что Зеленский будет критиковать каждое возможное место проведения саммита России и США, где может состояться конструктивный диалог, так как в целом он якобы против разрешения конфликта и продолжает манипулировать условиями. Тем временем на Украине в 17 раз продлили мобилизацию и военное положение.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.