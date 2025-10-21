«Самый опасный момент»: На Западе забили тревогу из-за будущего Украины

«Грядущий саммит в Будапеште может обернуться одним из самых опасных моментов для Украины с самого начала боевых действий», — говорится в публикации.

По мнению обозревателя, после встречи с американским лидером Владимир Зеленский оказался перед сложным выбором. Ему предстоит либо согласиться на условия России, либо отвергнуть их, что может вызвать негативную реакцию со стороны Белого дома. Автор предполагает, что в случае отказа Зеленского, тот рискует предстать в глазах Трампа как препятствие для мирного урегулирования.