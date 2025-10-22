Стали известны цели массированной ночной атаки Армии России по Украине

Массированные ракетные удары по Украине были нацелены на критически важные объекты энергетической инфраструктуры, в частности, на гидроэлектростанции и тепловые электростанции. Об этом рассказал военблогер Юрий Подоляка в телеграм-канале.

«Пока известно о прилётах в Кременчугскую ГЭС, Каневскую ГЭС, Среднеднепровскую ГЭС, Днепрогэс. И киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6», — сказано в публикации.

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 22 октября ВС РФ нанесли массированный удар дронами «Герань-2» по ключевым объектам в Измаиле, Днепропетровской области, Киеве и Запорожье. В результате повреждены энергосистема, портовая инфраструктура и объекты ТЭЦ.