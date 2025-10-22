Канада передумала поставлять Украине 25 бронетранспортёров LAV

Контракт на поставку Украине 25 восстановленных бронетранспортеров LAV отменён Канадой. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на министра обороны страны Дэвида Макгинти.

«Контракт на поставку Украине восстановленных бронемашин LAV официально отменён», — говорится в сообщении.

В 2023 году Канада передала компании Armatec Survivability 25 бронетранспортеров LAV для восстановления с последующей отправкой на Украину. Министр обороны Дэвид Макгинти сообщил, что не может раскрывать подробности отмены сделки.

Ранее глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто заявил о намерении противодействовать планам Евросоюза по увеличению военной поддержки Украины. По его словам, на предстоящих заседаниях Совета ЕС по иностранным делам и Энергетического совета в Люксембурге венгерская делегация будет отстаивать национальные интересы и блокировать соответствующие инициативы.