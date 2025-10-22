Эррол Маск рассказал о попытках африканских стран через него выйти на Трампа

Отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, заявил о попытках ряда африканских государств через него установить прямые контакты с администрацией президента США Дональда Трампа в обход традиционных дипломатических каналов. Соответствующее заявление он сделал в интервью Радио РБК.

«У меня есть африканские страны, которые очень хотят улучшить отношения с США после прихода Трампа. <...> Они выходят на меня», — сообщил Маск-старший.

По его словам, такие государства, как Конго, Мозамбик, Малави и Зимбабве, стремятся наладить прямое взаимодействие с Белым домом, «минуя бюрократию посольств».

Бизнесмен пояснил, что согласился оказать содействие в установлении контактов, поскольку обладает необходимыми связями в американской администрации. Он также отметил, что обсудил этот вопрос с сыном, который пообещал рассмотреть возможные варианты помощи. Маск подчеркнул, что африканские страны не только требуют поддержки, но и предлагают взаимовыгодное сотрудничество в сфере инфраструктуры, включая развитие аэропортов и портов.

В то же время Маск признал, что Африка в настоящее время не входит в число стратегических приоритетов администрации Трампа, сосредоточенной на решении внутренних проблем и ближневосточной повестке. Он выразил понимание текущей ситуации в Вашингтоне, где продолжается шатдаун федерального правительства, и посоветовал африканским партнёрам дождаться более подходящего момента для установления контактов.

Ранее Эррол Маск в беседе с Life.ru допустил возможность визита Илона Маска в Россию. Инженер и предприниматель подчеркнул, что Илон, обладая возможностью быстро перемещаться, может отправиться в любую точку мира. Он напомнил о предыдущих визитах Илона в Россию, отметив его привычку к частым перелётам.