Сегодня комитет сената США поддержит сразу три антироссийских законопроекта

22 октября комитет сената США по международным отношениям поддержит три законопроекта, направленных на усиление давления на Россию. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на законодателей и советников.

«В среду комитет сената по международным отношениям готовится принять три законопроекта, которые направлены на усиление давления на Россию», — говорится в материале.

Первый законопроект предполагает внесение России в список стран — спонсоров терроризма. Второй законопроект предусматривает введение экономических санкций в отношении Китая. Третий документ предлагает передавать Украине каждые 90 дней российские активы, находящиеся в США и ранее замороженные, которые РФ называла воровством.

Ранее сообщалось, что республиканское большинство готово вынести на голосование законопроект об ужесточении санкций против России по инициативе президента Дональда Трампа. Голосование будет проведено, когда Белый дом сочтёт этот шаг полезным для переговорного процесса. Предлагаемые меры направлены на содействие достижению договорённостей по урегулированию конфликта на Украине.