22 октября, 08:02

В Сочи задержан россиянин за попытку примкнуть к проукраинским террористам

В Сочи задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в связях с проукраинской террористической организацией и призывах к финансированию ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

«Мужчина регистрировал аккаунты членов организации в мессенджерах, используя номера, зарегистрированные по подложным документам», — уточнили в УФСБ.

Сообщается, что задержанный активно вербовал добровольцев для участия в боевых действиях против российских вооружённых сил. Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к участию в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). В ходе обысков изъята компьютерная техника и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Задержан россинин, передававший Киеву маршруты военных эшелонов по Транссибу
Задержан россинин, передававший Киеву маршруты военных эшелонов по Транссибу

Днём ранее (ЦОС) ФСБ России проинформировал о задержании гражданина, чьи действия квалифицированы как государственная измена. Россиянин 1999 года рождения передавал Киеву данные о военных объектах.

