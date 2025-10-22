Онколог оценил шансы на выздоровление актёра из «Молодёжки» Лобоцкого

У актёра Анатолия Лобоцкого, известного по сериалу «Молодёжка», выявили быстро прогрессирующую опухоль. Что ожидает артиста в дальнейшем, рассказал онколог Басир Бамматов интернет-изданию «Подмосковье сегодня». По его словам, быстрорастущие опухоли после операции требуют особенно пристального контроля.

«Некоторые злокачественные новообразования могут развиваться стремительно, особенно если появляются после ранее проведённого хирургического вмешательства. В таких случаях повышается риск метастазирования — распространения опухолевых клеток в другие органы, что указывает на системный характер заболевания», — отметил эксперт.

По его словам, прогноз определяется типом опухоли, её молекулярно‑генетическими характеристиками, распространённостью и ответом на терапию. В последние годы арсенал лечения существенно расширился: таргетные препараты и иммунотерапия воздействуют на конкретные молекулярные мишени, помогая замедлять рост опухоли, контролировать симптомы и продлевать жизнь пациентов, добавил доктор.

При этом Бамматов отметил, что при системных формах рака полное излечение встречается нечасто, однако современные схемы позволяют добиваться длительных ремиссий и стабилизации заболевания.

«Решающее значение имеют своевременное выявление метастазов, правильно подобранная противоопухолевая терапия и командная работа специалистов разных профилей», — заключил Бамматов.

Ранее Life.ru рассказывал, что у звезды сериала «Молодёжка» Анатолия Лобоцкого диагностировали агрессивную опухоль. Известно, что в 2024 году актёру уже удаляли часть лёгкого, однако патология дала метастазы.