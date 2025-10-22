ВС России подтвердил законность штрафов за превышение скорости с соседних камер

Верховный суд России подтвердил законность наложения нескольких штрафов на автомобилистов за превышение скорости, зафиксированное с близкорасположенных дорожных камер. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Отменить постановление, дойдя до ВС, пыталось транспортное предприятие из Воронежа. Компании из ГИБДД пришло два штрафа с разницей в 22 секунды за нарушение скоростного режима автобусом. Верховный суд постановил, что это два разных состава нарушения», — говорится в материале.

Автопредприятие пыталось оспорить штрафы, ссылаясь на статью 24.5 КоАП РФ, запрещающую дважды наказывать за одно и то же правонарушение. Однако суды, включая Верховный, признали, что речь идёт о двух отдельных нарушениях, зафиксированных камерами в разных местах.

В постановлении правительства указано, что частота установки камер должна быть не чаще одной на километр в городе и на пять километров за городом. В очагах аварийности, на перекрестках и развязках камеры могут устанавливаться без ограничений по расстоянию.

Ранее проводилось исследование, проанализировав данные 23,8 млн водителей за год, чтобы выяснить, существует ли связь между числом дорожных камер и количеством штрафов. Аналитики рассчитали плотность камер на каждую тысячу водителей. Средний показатель по России составил около 2,2. Наибольшая плотность зафиксирована в НАО (8), Сахалинской и Архангельской областях (по 6), а также в Москве и Ленинградской области (по 4). Самая низкая плотность камер наблюдается в Ростовской области — 0,4.