Медсестра рассказала о похожем на Смерть силуэте, который пришёл к умирающему

Врач Андреа О'Коннор поделилась на своем YouTube-канале историей о жутком случае, свидетелем которого стала медсестра в больнице США: женщина утверждает, что видела саму смерть.

По словам О'Коннор, во время ночной смены медсестра увидела нечто пугающее у постели тяжело больного пациента. Она рассказала, что буквально оцепенела, заметив возле умирающего человека высокую, около двух метров, темную фигуру, облаченную в черное одеяние. Медсестра утверждала, что эта мрачная тень, напоминающая саму Смерть с косой, возникла в палате как минимум дважды во время её обхода. Пациент при этом демонстрировал сильное волнение. О'Коннор передала слова очевидицы, отметив, что мужчину проверяли каждые пятнадцать минут из-за его сильного испуга, и его тревога внезапно начала усиливаться.

Доктор О'Коннор, которая коллекционирует необъяснимые истории из медицинских учреждений по всему миру, призналась, что сама никогда не сталкивалась с подобным. Тем не менее, она выразила готовность поверить рассказу медсестры, добавив, что клянется: в сфере здравоохранения они наблюдают вещи, которые совершенно невозможно объяснить.

Под видео зрители, в том числе те, кто работает в медицине, начали делиться аналогичными случаями. Одна из пользовательниц, назвавшаяся медсестрой отделения интенсивной терапии, написала, что видела много подобного за свою карьеру. Она подчеркнула, что с наибольшей вероятностью готова поверить любым рассказам от медсестер, врачей и других медицинских работников, поскольку, по ее мнению, их профессия является одной из немногих, которая открывает доступ к подобному опыту.

Ранее мы писали о другом удивительном случае: после того как у 19-летнего американского военного Чейза Скайлара Демайо случилась остановка сердца из-за врачебной ошибки, он пережил клиническую смерть, которая кардинально изменила его жизнь. Несколько минут молодой человек провёл в состоянии клинической смерти, однако именно этот опыт он описывает как путешествие в рай.