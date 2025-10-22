В Таиланде задержали россиянку, которая дважды пропадала, бросив дочь
Обложка © VK / Эрика Милашкина
Россиянка Эрика Владыко, ранее дважды терявшаяся в Бангкоке, задержана таиландской полицией. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.
«Гражданка России Эрика Владыко задержана иммиграционной полицией и сейчас находится в центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке», — передаёт его слова РИА «Новости».
Жительница Владивостока переехала с острова Самуи в Бангкок вместе с дочерью. Она пропала в ночь на 13 сентября, отправившись на такси в ночной бар на улице Сукхумвит, откуда и исчезла. Её четырёхлетняя дочь осталась одна в гостинице и вскоре после исчезновения матери была передана в приют. Позже девочку забрала бабушка, прилетевшая специально за ней.
