Пропавшие в Приморье мать и дочь нашлись — они обратились к следователям
6 октябре жительница Приморья забрала свою семилетнюю дочь из школы в Артеме, 7 октября поисковый отряд «Примпоиск» сообщил о пропаже ребёнка. Женщина сама пришла с дочерью в Следственный комитет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального СУСК.
Как выяснилось, в отношении отчима девочки рассматривается уголовное дело о сексуальном насилии (ст. 132 УК РФ). По данным следствия, мать препятствовала расследованию, а условия жизни ребёнка угрожали безопасности, из-за чего девочку ранее поместили в реабилитационный центр. Прокуратура и СУСК начали проверку.
«С ней работает следователь. Всё хорошо», — уточняет собеседник агентства.
