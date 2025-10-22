Юрист рассказал, могут ли в России обязать платить алименты на животных

В Турции мужчину обязали выплачивать алименты на двух котов после развода. Он будет перечислять бывшей супруге по 10 тыс. турецких лир каждые три месяца в течение 10 лет согласно брачному договору. Возможно ли такое в России, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Юрий Капштык.

По его словам, в РФ алименты — это форма материальной поддержки, направленная на обеспечение условий для воспитания детей. Семейный кодекс предусматривает выплаты на несовершеннолетних и нетрудоспособных детей, на детей, оставшихся без попечения родителей, а также алименты на нетрудоспособных родителей. Существуют и дополнительные расходы при особых обстоятельствах, например при болезни ребёнка. Однако алименты на содержание животных российским законодательством не предусмотрены.

За рубежом, в том числе в Турции, брачные контракты могут включать обязательства по содержанию питомцев после развода, и суды их признают.

«Имеются прецедентные случаи, когда один из миллионеров завещал всё своё имущество золотой рыбке, которую он очень любил. И потом решением суда лица, которые ухаживали за этой рыбкой, получали определённую часть денег. В данном случае по какой причине был включён в брачный контракт кот — неизвестно», — добавил эксперт.

Ранее Life.ru рассказывал, что одного жителя Турции обязали материально обеспечивать двух котов после развода с женой. Эти алименты на кошек он будет платить в течение 10 лет. При этом животные останутся с его бывшей супругой.