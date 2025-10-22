В Лужском районе Ленобласти поражены четыре БПЛА, пострадавших нет

В Лужском районе Ленинградской области силы противовоздушной обороны поразили четыре беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.

«По уточненным данным 3 БПЛА уничтожены сегодня утром в Лужском районе, ещё один — над Кингисеппским районом» — написал он.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Силы ПВО продолжают работу по обеспечению безопасности региона. На месте обломков работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в ходе ночной работы ПВО было уничтожено 33 украинских беспилотника самолётного типа. Операция охватила значительную территорию. В частности, восемь дронов сбиты над Брянской областью, по четыре — над акваторией Азовского моря и Ленинградской области, а по три — над Крымом, Ростовской и Псковской областями, а также над Чёрным морем.