Регион
22 октября, 08:25

В Лужском районе Ленобласти поражены четыре БПЛА, пострадавших нет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sommthink

В Лужском районе Ленинградской области силы противовоздушной обороны поразили четыре беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.

«По уточненным данным 3 БПЛА уничтожены сегодня утром в Лужском районе, ещё один — над Кингисеппским районом» — написал он.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Силы ПВО продолжают работу по обеспечению безопасности региона. На месте обломков работают экстренные службы.

Расчёты ПВО уничтожили 58 украинских дронов за четыре часа

Ранее сообщалось, что в ходе ночной работы ПВО было уничтожено 33 украинских беспилотника самолётного типа. Операция охватила значительную территорию. В частности, восемь дронов сбиты над Брянской областью, по четыре — над акваторией Азовского моря и Ленинградской области, а по три — над Крымом, Ростовской и Псковской областями, а также над Чёрным морем.

