ПВО сбила 13 беспилотников, 8 из них — над Дагестаном
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Российское оборонное ведомство сообщило о перехвате тринадцати украинских беспилотных летательных аппаратов в течение четырёх часов утра 22 октября.
Согласно их данным, докладывающим о работе дежурных средств ПВО, наиболее напряженной была обстановка над Дагестаном, где было зафиксировано уничтожение восьми дронов. Кроме того, ведомство указало, что три аппарата были сбиты над Чёрным морем и два — над Крымом.
Ранее сообщалось, что ВСУ совершили налёт на Дагестан. Целью дронов было предприятие в Махачкале, оно не повреждено. Пострадавших нет.
