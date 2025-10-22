ПВО сбила 13 беспилотников, 8 из них — над Дагестаном

Согласно их данным, докладывающим о работе дежурных средств ПВО, наиболее напряженной была обстановка над Дагестаном, где было зафиксировано уничтожение восьми дронов. Кроме того, ведомство указало, что три аппарата были сбиты над Чёрным морем и два — над Крымом.