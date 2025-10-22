В России уменьшается количество супермаркетов и гипермаркетов

Количество крупных продуктовых магазинов продолжает уменьшаться в России. В январе–сентябре 2025 года число супермаркетов и гипермаркетов сократилось на 1,4%. Об этом сообщил «Коммерсантъ» с ссылкой на аналитиков Infoline.

«На фоне высокой ключевой ставки открытие супермаркетов и гипермаркетов становится нерентабельным, поэтому сети перераспределяют площади под более экономичные форматы. В приоритете — жёсткие дискаунтеры, запуск которых обходится на 20–40% дешевле супермаркетов, добавляют в АКОРТ», — отметил генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

За девять месяцев 2025 года закрылись 67 супермаркетов и гипермаркетов общей площадью 185 тыс. кв. м. Сейчас топ-200 ритейлеров управляют около 4,7 тыс. таких магазинов по всей стране. Кроме того, сокращение числа крупных магазинов связано с изменением потребительских привычек: россияне чаще выбирают компактные торговые точки у дома и онлайн-доставку. По данным АКОРТ, количество небольших магазинов (100–200 кв. м) за год выросло на 15%, при этом общая торговая площадь снизилась примерно на 1%.

