На границе Белоруссии и Латвии найдены избитые беженцы, один погиб

Пограничники нашли двух иностранцев, переносивших тело своего товарища. Выжившие рассказали следователям, что они — граждане Эритреи и на территории Латвии их задержали люди в форме, изъяли и разбили мобильные телефоны, после чего, затолкав в микроавтобус, избивали электрошокерами. В результате избиения 29-летний мужчина потерял сознание и умер. После этого, по словам беженцев, их доставили к границе, выкинули из автомобиля и, открыв калитку в ограждении, заставили идти в Белоруссию.