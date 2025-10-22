Сектор Газа
22 октября, 08:43

На границе Белоруссии и Латвии найдены избитые беженцы, один погиб

Обложка © NFCC / THF /VALDA KALNINA

Белорусские пограничники обнаружили у границы с Латвией избитых беженцев, один из которых скончался. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета республики, инцидент произошёл в Браславском районе.

Пограничники нашли двух иностранцев, переносивших тело своего товарища. Выжившие рассказали следователям, что они — граждане Эритреи и на территории Латвии их задержали люди в форме, изъяли и разбили мобильные телефоны, после чего, затолкав в микроавтобус, избивали электрошокерами. В результате избиения 29-летний мужчина потерял сознание и умер. После этого, по словам беженцев, их доставили к границе, выкинули из автомобиля и, открыв калитку в ограждении, заставили идти в Белоруссию.

Следователи осмотрели место происшествия и тело погибшего, выжившим оказана медицинская помощь. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводится проверка.

По данным Погранкомитета Белоруссии, с начала миграционного кризиса на белорусско-латвийской границе обнаружено уже 35 тел беженцев.

А ранее Литва временно закрывала пограничные КПП с Белоруссией после того, как в её воздушное пространство вторглись беспилотники контрабандистов. К настоящему моменту граница открыта.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

