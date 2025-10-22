Сектор Газа
22 октября, 08:58

Экопарк-отель с коттеджами и банями загорелся в Красноярском крае

В Красноярском крае произошёл крупный пожар в экопарк-отеле с коттеджами и банями. Огонь охватил жилые дома комплекса Apartel в Емельяновском районе на площади 700 квадратных метров.

Пожар в экопарк-отеле в Красноярском крае. Видео © SHOT

Как сообщает SHOT, отдыхающие были вынуждены покинуть свои номера и спасаться в ближайшей роще. На территории базы отдыха, расположенной на берегу реки Калат, находятся десять коттеджей, бани и другие жилые помещения.

В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что в результате пожара пострадал работник отеля. В общей сложности было эвакуировано 90 человек.

Ранее Life.ru сообщал, что в результате ночного пожара в жилом доме в Новосибирске, произошедшего в ночь на 18 октября, погибли четыре человека. По предварительной информации, строение кто-то специально поджёг.

Обложка © SHOT

