22 октября, 09:18

Хабаровск накрыло огненной стеной с островной части города

В Хабаровске на островах с дачами бушует пожар, который быстро распространяется по сухой траве. На левобережье уже работают пожарные, удалось потушить около трёх километров. Об этом сообщили в МЧС региона.

«Уже ликвидировано горение на протяжении порядка 3 километров по фронту. Тушение продолжается», — говорится в сообщении.

В районе пожара ощущается запах гари. Сотрудники МЧС продолжают борьбу с огнём, концентрируя усилия на локализации возгорания на левобережье города и предотвращении его распространения на населённые территории.

Ранее сообщалось, что сотрудники бизнес-центра «Данилов Плаза» на юге Москвы были вынуждены срочно покинуть свои рабочие места из-за внезапного пожара. Возгорание произошло на пятом этаже здания, где расположена редакция NEWS.ru Свидетели отметили, что первые признаки пламени появились в технических помещениях. Благодаря оперативной работе пожарных пожар удалось быстро локализовать.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
