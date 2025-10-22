В Хабаровске на островах с дачами бушует пожар, который быстро распространяется по сухой траве. На левобережье уже работают пожарные, удалось потушить около трёх километров. Об этом сообщили в МЧС региона.

Хабаровск накрыло огненной стеной с островной части города. Видео © Telegram / Хабаровск Live

«Уже ликвидировано горение на протяжении порядка 3 километров по фронту. Тушение продолжается», — говорится в сообщении.

В районе пожара ощущается запах гари. Сотрудники МЧС продолжают борьбу с огнём, концентрируя усилия на локализации возгорания на левобережье города и предотвращении его распространения на населённые территории.

