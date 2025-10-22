В России предрекли резкое сокращение количества удалёнщиков

К концу 2026 года количество россиян, работающих удаленно, может сократиться почти вдвое – до 600-800 тыс. человек. Эксперт Инна Филиппова сообщила, что с начала 2022 года число удалённых сотрудников уже уменьшилось вдвое – с 2,8 млн до 1,32 млн человек.

«С начала 2022 года по второй квартал 2024-го число удалённых сотрудников уже сократилось вдвое… Ожидаем, что с повышением уровня деловой активности к концу 2026 года число удалённых сотрудников будет на уровне 0,6–0,8 млн человек», – подчеркнула специалист в беседе с «Газетой.ru».

По её словам, работодателям приходится убеждать сотрудников в необходимости офисной работы, так как пандемия сформировала привычку работать из дома, особенно у поколения Z. Эксперт считает, что сотрудники избегают офиса не из-за лени, а из-за нехватки комфорта и гибкости. Обычный офис с жёстким графиком устарел, подытожила Филиппова.

Тем не менее одной категории россиян всё-таки предложили работать на удалёнке. Life.ru писал, что граждан РФ с детьми, которые имеют возможность работать не в офисе, следует перевести на дистанционный формат для поддержания благополучия семьи.