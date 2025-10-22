В Домодедово задержали иностранцев за «блестящую» контрабанду на 15 млн рублей

Сотрудники таможенной службы в аэропорту «Домодедово» пресекли попытку двух иностранных граждан вывезти крупную партию драгоценных камней, общая стоимость которых оценивается в 15 миллионов рублей. Согласно информации, предоставленной пресс-службой ФТС России, мужчины прибыли транзитом из азиатских государств, используя Объединённые Арабские Эмираты в качестве пересадочного пункта, и прибыли в Москву в один день, хотя и разными рейсами.

В ходе детального досмотра первого пассажира таможенники обнаружили нетривиальный способ сокрытия контрабанды. В его чемодане был выявлен герметично запаянный пакет, содержащий кремообразную субстанцию, в которую были инкапсулированы четыре камня, напоминающие изумруды. Дополнительно, на дне его рюкзака находились ещё три камня — два зеленых и один розовый. В ходе самого досмотра иностранец признал факт сокрытия и добровольно извлёк из своего кошелька семь дополнительных самоцветов.

У второго путешественника, прибывшего тем же транзитным маршрутом, была обнаружена крупная розовая вставка в ручной клади.

После проведения экспертизы было подтверждено, что изъятые предметы являются изумрудами, рубинами, розовым корундом и сапфиром. В связи с инцидентом было инициировано возбуждение двух отдельных уголовных дел по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая квалифицирует данное деяние как контрабанду стратегически важных товаров. В релизе ведомства указано, что за подобные действия законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет или значительный денежный штраф, достигающий одного миллиона рублей.

