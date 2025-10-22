Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
22 октября, 09:06

В Петербурге юная Джульетта упала с высоты, стремясь встретиться с любимым

Обложка © Life.ru

В Санкт-Петербурге 17-летняя девушка оказалась в реанимации после падения с самодельной верёвки из простыней. Как сообщает Telegram-канал Baza, так она в тайне от родителей пыталась сбежать на свидание к возлюбленному.

Ночью девушка соорудила верёвку из простыней и попыталась спуститься со второго этажа своего дома на проспекте Солидарности. К сожалению, самодельная конструкция оказалась непрочной, и Джульетта сорвалась, получив серьёзные травмы. Её доставили в реанимацию с множественными переломами.

