Регион
22 октября, 10:50

В Госдуме рассказали, когда бюджет России не будет зависеть от нефти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Чтобы снизить зависимость российского бюджета от нефтегазовых доходов, необходимо вкладываться в развитие обрабатывающей промышленности. Данное заявление сделал депутат Государственной думы Михаил Делягин в беседе с Life.ru, комментируя текущую ситуацию.

Михаил Делягин делится мнением о зависимости бюджета от нефтегазовых доходов. Видео © Life.ru

«В этом бюджете степень зависимости от нефти снижается, потому что снижается расчётная стоимость нефти. Здесь всё очень просто на самом деле. Ëжики плачут, колются и продолжают жрать кактус. И всё сводится к цене на нефть. Нефть дорогая — соответственно, мы зависимы от неё. Доля нефтегазовых компаний большая. Нефть дешёвая — доля нефтегазовых доходов маленькая, и мы освобождаемся от неё», — отметил он.

По словам депутата, чтобы освободиться от этой зависимости, нужно развивать обрабатывающую промышленность, а для этого необходимо обеспечение дешёвого кредитования, внедрение продуманного протекционизма и жёсткого ограничения произвола монополистов. Делягин пояснил, что при стоимости стали, сравнимой с ценой золота, становится невозможно развивать машиностроение, включая его тяжёлые сегменты.

Ранее Михаил Делягин рекомендовал россиянам вкладывать средства в золото, доллары и металл. Однако вкладываться в юани на длительный срок, по его мнению, является неэффективным.

