Life.ru узнал, куда россиянам выгоднее всего вложить деньги сейчас

Депутат Государственной думы Михаил Делягин рекомендовал россиянам вкладывать средства в золото, доллары и металл, а вложения в юани на длительный срок назвал неэффективными. По его словам, валюта Китая постепенно теряет покупательную способность относительно доллара. Об этом он рассказал в интервью Life.ru.

Видео © Life.ru

«В условиях кризиса, чтобы поддерживать промышленность, вы должны не девальвировать, как у нас принято, а потихонечку ослаблять валюту. Вот вы в юань вложились — его покупательная способность относительно доллара в среднесрочной перспективе будет потихонечку снижаться. В золоте будет расти, а в юане будет снижаться», — сказал Делягин.

Депутат уточнил, что покупать юани имеет смысл только для поездок в Китай, где товары могут быть дешевле, но для долгосрочных инвестиций эта валюта невыгодна. Для защиты от обесценения он советует держать деньги в золоте (менее ликвидная форма), долларах (ликвидная форма) или на металлических счетах в банках, однако доверие к банковским учреждениям остаётся важным фактором.

Ранее сообщалось, что короткие вклады в России стали рекордно популярными: их доля в банковском портфеле сбережений впервые достигла 30%. Эксперты связывают этот рост с ожиданием снижения ключевой ставки, однако предупреждают о рисках для экономики. При короткой ресурсной базе кредитование крупных проектов становится невозможным, что ограничивает экономический рост и дополнительно охлаждает экономику.