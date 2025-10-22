Сектор Газа
22 октября, 09:33

Политолог назвал «чистым хайпом» угрозы Польши посадить самолёт с Путиным

Обложка © Life.ru

Глава МИД Польши Радослав Сикорский не стал гарантировать безопасность полёта президента РФ Владимира Путина над польской территорией, пригрозив даже вынужденной посадкой и арестом. Однако политолог Андрей Пинчук пояснил, что посадить самолёт с российским лидером невозможно. Его слова приводит «Царьград».

Пинчук отметил, что протокол безопасности полёта прорабатывается заранее и юридически закрепляется. Определяется воздушный коридор, согласованный со всеми странами, резервные аэродромы, режим движения конвойных самолётов и средств ПВО. Трасса освобождается от обычных рейсов, а система ПВО предупреждается.

«Поэтому такие заявления поляков это чистый хайп. Не будет такого, что в небе летит Путин ну-ка давайте-ка мы его будем приземлять или стрелять по нему. Это, конечно же, невозможно. Это заявление для того, чтобы дестабилизировать информационное поле», — уверен эксперт.

Попытка принудительной посадки президентского борта означала бы начало третьей мировой войны, что всем, включая поляков, хорошо известно, заключил политолог.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский недавно заявил, что Польша не может гарантировать безопасность пролета самолёта Владимира Путина, если тот полетит в Будапешт. По его словам, польские власти не смогут закрыть глаза на ордер, который выдал МУС.

Владимир Озеров
