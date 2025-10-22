Путин сегодня проведёт мероприятие по линии Генштаба

Сегодня в графике президента России Владимира Путина запланировано важное мероприятие, касающееся военной сферы. Эту информацию журналистам подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля сообщил, что у президента намечено мероприятие, проводимое по линии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации. При этом Песков не стал вдаваться в детали относительно повестки или формата предстоящей встречи.

Ранее Путин провёл рабочую встречу с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой. Она представила главе государства отчёт о реализации экологических инициатив и развитии международного сотрудничества в этой сфере.