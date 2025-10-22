Песков: Пауза в урегулировании на Украине требует вмешательства Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что процесс урегулирования ситуации на Украине фактически застопорился и теперь требует вмешательства лидеров России и США. Об этом он сообщил на брифинге, комментируя подготовку возможного саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

«Действительно, пауза, которая сложилась, требует вмешательства на высшем уровне. Но вмешательство должно быть хорошо подготовлено», — подчеркнул представитель Кремля.

О возможной встрече президентов России и США ранее сообщил Дональд Трамп. 16 октября он заявил, что после телефонного разговора с Владимиром Путиным стороны договорились провести саммит в Будапеште.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что Москва и Вашингтон «без промедления» начнут подготовку к переговорам. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также отметил, что страна готова принять встречу и уже создала оргкомитет для её организации.

Последний полноценный саммит президентов России и США состоялся в 2018 году в Хельсинки, где Трамп и Путин обсуждали вопросы безопасности и стратегической стабильности.