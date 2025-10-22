Митя Фомин рассказал о финансовых трудностях после ухода из группы Hi-Fi

Автор хита «Всё будет хорошо» Митя Фомин рассказал о своём опыте участия в шоу «Форт. Возвращение легенды», а также вспомнил непростые периоды своей жизни. Его слова приводит Леди Mail.

Фомин признался, что сразу согласился на участие, так как ранее уже участвовал в программе «Форт Боярд» и знал, чего ожидать. Артисту понравилось, что новый проект проходит в России, ведь это избавляет от сложностей с дорогой и языковым барьером.

В интервью Фомин также рассказал о важности ухода за собой, поскольку считает это обязанностью артиста. Он старается больше времени проводить на свежем воздухе, тренироваться на улице, следит за здоровьем и принимает натуральные добавки. Певец не исключает возможности пластических операций в будущем для сохранения молодости, но пока обходится косметологическими процедурами.

Вспомнил Фомин и сложные периоды, например, уход из группы Hi-Fi, когда отсутствие собственного материала ограничивало его гастрольную деятельность.

«У меня были сложные моменты, например, когда я уходил из группы Hi-Fi, и без своего материала первое время не имел возможность гастролировать и полноценно работать. Но я достаточно структурный в этом плане человек, знакомый с финансовой грамотностью», — отметил артист.

Ранее шоумен Прохор Шаляпин заявил, что этой осенью ляжет под нож пластического хирурга. По его словам, к внешности артистов его калибра предъявляются огромные требования, поэтому «товарный вид» необходимо постоянно поддерживать.