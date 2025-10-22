«В долгий ящик убирать не будем»: Кремль дал разъяснения по срокам проведения российско-арабского саммита

Конкретные сроки российско-арабского саммита пока не установлены, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако он заверил, что подготовка к нему будет вестись оперативно и не будет откладываться надолго.

«В долгий ящик убирать не будем, но тут многие страны участвуют, поэтому необходима дипломатическая напряжённая работа, чтобы согласовать график», — отметил представитель Кремля в ходе брифинга.

Из-за широкого международного участия в этом мероприятии, как отметил Песков, потребуется значительная дипломатическая работа для согласования графиков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и премьер Ирака Мухаммед ас-Судани совместно приняли решение о переносе российско-арабского саммита из-за перемирия в Газе. Мероприятие должно было пройти в Москве 15 октября.