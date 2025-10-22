Зеленский сообщил о повреждениях энергетики Украины после ударов возмездия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ударов российских войск были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в ряде регионов страны.

«Под ударами в основном наша энергетика», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, атаки затронули объекты в Киевской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Винницкой, Запорожской, Черкасской и Сумской областях.

Российские удары по украинской энергетической инфраструктуре участились с начала осени. Минобороны РФ заявляет, что атаки наносятся по объектам, связанным с производством и снабжением вооружений, а также по энергетическим узлам, обеспечивающим работу украинской армии.

С конца сентября в разных областях Украины фиксируются масштабные перебои с электричеством. Киевские власти регулярно сообщают о плановых и аварийных отключениях, а также о повреждении подстанций и линий электропередачи.