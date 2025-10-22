Ray-Ban утратил права на товарный знак в России, рынок наводнят подделки

Итальянский бренд солнцезащитных очков Ray-Ban лишился эксклюзивных прав на свой торговый знак в России, сообщает «Постньюс». Причиной этого стало истечение установленного законом шестимесячного срока для продления прав, что делает символику компании доступной для использования третьими лицами.

По словам адвоката и директора Центра правовой защиты интеллектуальной собственности Владимира Энтина, ситуация открывает путь для появления на рынке подделок и компаний, использующих схожее название. Новая заявка на регистрацию бренда Ray-Ban в России была подана в мае 2025 года, однако её рассмотрение было приостановлено из-за судебных разбирательств с сетью оптик «Айкрафт», которая потребовала досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков компании, аргументируя свою позицию «неиспользованием торгового знака на территории страны».

Ранее Life.ru писал, что с 2022 года Chanel пыталась зарегистрировать свои товарные знаки в Роспатенте 36 раз, несмотря на приостановку работы и полный уход с российского рынка. Среди зарегистрированных — названия и знаки вроде Platinum Egoiste, № 5 Chanel, Coco Chanel и просто «Шанель».