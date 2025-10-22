Бархатный сезон в разгаре: Названы три популярных направления осеннего отдыха у россиян

Российские туристы определились с предпочтениями на осенний отдых, и лидирующие позиции заняли зарубежные направления. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные анализа бронирований сервиса пакетных туров Onlinetours.

Так, Турция стала абсолютным лидером, собрав треть всех туристов (33,1%). Египет также пользуется высоким спросом, его выбрали 23% отдыхающих. Таиланд, где в октябре начинается активный туристический сезон, привлёк 12% путешественников. В пятёрку популярных направлений также вошли ОАЭ с показателем 10,8%.

В отличие от зарубежных стран, внутренний туризм этой осенью не демонстрирует высоких показателей – лишь 6,1% россиян решили провести отпуск в пределах страны. Средняя стоимость поездки по России составила 56 тысяч рублей. Зарубежные туры оказались значительно дороже: в среднем 217 тысяч рублей за Турцию, 231 тысячу за Египет и 245 тысяч за Таиланд. Самым дорогим направлением для осеннего отдыха остаются Мальдивы, где стоимость тура может достигать 560 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что российские туристы во Вьетнаме жалуются на загадочные укусы после похода на пляж. Проблема сохраняется уже более недели в двух ключевых туристических центрах — Нячанге и Дананге. Пострадавшие отмечают, что защититься от укусов не помогают даже территории элитных пятизвёздочных отелей.