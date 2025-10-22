В Раде сообщили о критическом состоянии газовой инфраструктуры Украины
Обложка © «Шедеврум»
Проведение отопительного сезона на Украине оказалось под серьёзной угрозой в результате масштабных повреждений объектов газотранспортной системы. Об этом в своём личном блоге заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
«Основные цели сегодняшнего удара — ГЭС и ТЭЦ. Нам выбивают электричество. Систематически. Защиты энергетических объектов не имеет. Просто его не построили. Вот такая ситуация», — констатировал украинский парламентарий.
По его словам, значительная часть газовой инфраструктуры страны в настоящее время выведена из строя, а правительство оказалось не готово к такому развитию событий.
Гончаренко* подчеркнул, что сложившаяся ситуация ставит под сомнение возможность обеспечения нормального теплоснабжения в зимний период. Он резюмировал, что отопление этой зимой будет под большим вопросом, отметив отсутствие надёжной защиты энергетических объектов от систематических атак.
Как заявил ранее экс-комик Владимир Зеленский, в результате действий российских войск были выведены из строя объекты энергетической инфраструктуры в ряде областей Украины. Он уточнил, что атаки затронули территории Киевской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Винницкой, Запорожской, Черкасской и Сумской областей.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
*Признан террористом и экстремистом на территории Российской Федерации.