Проведение отопительного сезона на Украине оказалось под серьёзной угрозой в результате масштабных повреждений объектов газотранспортной системы. Об этом в своём личном блоге заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«Основные цели сегодняшнего удара — ГЭС и ТЭЦ. Нам выбивают электричество. Систематически. Защиты энергетических объектов не имеет. Просто его не построили. Вот такая ситуация», — констатировал украинский парламентарий.

По его словам, значительная часть газовой инфраструктуры страны в настоящее время выведена из строя, а правительство оказалось не готово к такому развитию событий.

Гончаренко* подчеркнул, что сложившаяся ситуация ставит под сомнение возможность обеспечения нормального теплоснабжения в зимний период. Он резюмировал, что отопление этой зимой будет под большим вопросом, отметив отсутствие надёжной защиты энергетических объектов от систематических атак.

Как заявил ранее экс-комик Владимир Зеленский, в результате действий российских войск были выведены из строя объекты энергетической инфраструктуры в ряде областей Украины. Он уточнил, что атаки затронули территории Киевской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Винницкой, Запорожской, Черкасской и Сумской областей.

