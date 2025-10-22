Сектор Газа
22 октября, 10:54

В Раде сообщили о критическом состоянии газовой инфраструктуры Украины

Обложка © «Шедеврум»

Проведение отопительного сезона на Украине оказалось под серьёзной угрозой в результате масштабных повреждений объектов газотранспортной системы. Об этом в своём личном блоге заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«Основные цели сегодняшнего удара — ГЭС и ТЭЦ. Нам выбивают электричество. Систематически. Защиты энергетических объектов не имеет. Просто его не построили. Вот такая ситуация», — констатировал украинский парламентарий.

По его словам, значительная часть газовой инфраструктуры страны в настоящее время выведена из строя, а правительство оказалось не готово к такому развитию событий.

Гончаренко* подчеркнул, что сложившаяся ситуация ставит под сомнение возможность обеспечения нормального теплоснабжения в зимний период. Он резюмировал, что отопление этой зимой будет под большим вопросом, отметив отсутствие надёжной защиты энергетических объектов от систематических атак.

В Киеве и ряде областей Украины начались экстренные отключения электричества

Как заявил ранее экс-комик Владимир Зеленский, в результате действий российских войск были выведены из строя объекты энергетической инфраструктуры в ряде областей Украины. Он уточнил, что атаки затронули территории Киевской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Винницкой, Запорожской, Черкасской и Сумской областей.

*Признан террористом и экстремистом на территории Российской Федерации.

Алиса Хуссаин
