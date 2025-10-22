Сенатор Совфеда от Бурятии Наговицын досрочно сложил полномочия

Совет Федерации удовлетворил заявление Вячеслава Наговицына, сенатора от Бурятии, о досрочном прекращении его полномочий с 22 октября. По итогам голосования спикер Валентина Матвиенко вручила ему благодарность от ведомства, подчеркнув его значительный вклад в развитие страны и республики. Глава Бурятии Алексей Цыденов также выразил признательность бывшему сенатору.

«Вячеслав Владимирович пришёл в республику в непростое время — с серьёзными вызовами и высокими ожиданиями людей. Он взял на себя ответственность и многое сделал для того, чтобы у Бурятии появился задел на будущее. Работа Вячеслава Владимировича оставила в истории Бурятии серьёзный след — в проектах, в управленческих практиках, в отношениях с федеральным центром, в судьбах людей, которые тогда пришли на государственную службу и продолжают сегодня работать на республику», — отметил Цыденов.

Он также выразил признательность за открытый диалог, честность и готовность делиться знаниями и оказывать помощь в развитии Бурятии. Цыденов пожелал Наговицыну крепкого здоровья и сил, чтобы наконец обрести больше времени для семьи и внуков.

Наговицын, в свою очередь, выразил благодарность главе республики за доверие и возможность работать на благо жителей Бурятии. Он также отметил плодотворное сотрудничество с правительством республики и Народным Хуралом, благодаря которому удалось эффективно представлять интересы региона в Совфеде. По словам Наговицына, работа сенатором позволила ему решить множество проблем граждан, обращавшихся к нему лично. Причиной досрочного ухода он назвал переход на новую должность.

Напомним, что Вячеслав Наговицын ранее дважды возглавлял Бурятию (с 2007 по 2017 год), а затем был делегирован в Совфед, где его полномочия продлевались до 2027 года.

