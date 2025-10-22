Стало известно о состоянии госпитализированного с инсультом кинооператора Мукасея

Народный артист России, оператор и режиссёр Анатолий Мукасей продолжает находиться в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Об этом сообщает телеканал «Рен-ТВ».

По данным источника, Мукасей находится в сознании и дышит самостоятельно. Медики делают всё возможное для его скорейшего восстановления.

Анатолий Мукасей — один из самых известных советских и российских операторов, работал над фильмами «Чучело», «Берегись автомобиля», «Большая перемена» и другими культовыми картинами. Он является народным артистом России и лауреатом государственных премий.

Напомним, минувшей ночью 82-летнему оператору стало плохо дома, он потерял сознание. Родные артиста вызвали скорую помощь. Врачи экстренно доставили его в больницу.