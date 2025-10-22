Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

22 октября, 10:53

ВКС России начали применять модернизированные фугасные авиабомбы на базе Х‑38

Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Российская авиация начала применять фугасные авиабомбы с реактивным двигателем и улучшенной системой навигации на базе ракеты Х‑38. По данным Mash, модификация корпуса и усиленная навигация позволили довести дальность до 200 км, что расширяет зону поражения при сохранении мощной боевой части и меньшей стоимости по сравнению с крылатыми ракетами.

Новые фугасные авиабомбы созданы на базе реактивной ракеты Х‑38; ключевые изменения — сузившийся аэродинамический корпус, добавленные крылья и увеличенный объём топлива под двигатель, а также усиленный навигационный модуль. В совокупности это увеличило дальность полёта фугасных боеприпасов в 3–5 раз при сохранении более мощных боевых частей и меньшей стоимости по сравнению с крылатыми и тактическими ракетами.

Такие боеприпасы способны поразить цели в ряде областей Украины — в частности, в Одесской, Черниговской, Сумской, Николаевской и Днепропетровской областях — при этом самолёты‑носители остаются в относительной безопасности за линией вылета. На украинском телевидении замглавы ГУР Вадим Скибицкий заявил, что зафиксированный пролет до позиции ВСУ в Полтавской области составил 193 км и выразил опасение, что подобных случаев может стать заметно больше, что способно «кардинально изменить ситуацию в зоне СВО».

Ранее были опубликованы кадры, на которых показана бомба повышенной дальности с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Это новая версия «умной» ФАБ с реактивным двигателем, позволяющая поражать цели на расстоянии более 100 км.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

