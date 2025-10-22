Психолог рассказал, как москвичам пережить «туманную депрессию»

Туман, окутавший Москву и Подмосковье, может грозить кислородным голоданием, приступами тревожности и рисками обострения заболеваний. Об этом в беседе с Life.ru рассказал доцент института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин.

«Когда приходит воздушный поток с большим содержанием влаги, мы начинаем выдыхать воду вместе с кислородом. Это приводит к кислородному дефициту, и организм реагирует на него адаптацией, которая может проявляться в виде приступа тревоги. Организм страдает из-за необходимости приспособиться к нехватке кислорода, вызванной высокой влажностью. Поэтому в большинстве случаев, особенно у молодых людей, организм способен адаптироваться самостоятельно», — говорит Гарифуллин.

Однако люди старшего возраста, страдающие сердечно-сосудистыми или психическими заболеваниями, могут столкнуться с усугублением симптомов из-за кислородного дефицита. Это может провоцировать скачки давления, повышенную тревожность, неврозы и даже депрессию. Психолог предупреждает, что сам туман может вызывать ощущение помутнения, поскольку наше восприятие во многом зависит от наличия открытого пространства над головой. Когда небо затянуто низкими облаками, исчезает привычное ощущение простора, что создаёт психологический дискомфорт и усиливает невротические состояния.

Молодым людям достаточно немного подождать, пока включится естественная адаптация. Пожилым же рекомендуется избегать воздействия тумана. В помещении — дома или в квартире — влажность другая, там тепло и есть свет. Поэтому в туманную погоду лучше отказаться от прогулок и ограничить контакт с внешней средой. Сильный туман также ухудшает видимость, что вызывает дополнительную тревогу, так как человек лишается возможности видеть вдаль и оценивать обстановку. В таких условиях важно двигаться медленнее и быть особенно внимательным, важно беречь себя и минимизировать возможность травм и других опасных ситуаций, советует эксперт.