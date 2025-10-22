В МВД рассказали россиянам, как распознать ИИ-бота в интернете

Мошенники всё чаще стали прибегать к помощи ИИ-ботов. Отличить их можно по непоколебимой уверенности, использованию лозунгов и моментальным ответам на комментарии. Соответствующее разъяснение опубликовало МВД России.

«Как понять, что перед вами бот: не колеблется и не уточняет, у него всегда есть чёткий ответ и «железная» уверенность; пишет лозунгами: «все всё понимают», «это очевидно», «нормальные люди согласны»; не спит, комментирует мгновенно, в любое время суток, будто «живёт» в коде», — говорится в сообщении ведомства.

Эксперты выявили, что ИИ-боты выдают тексты, схожие по стилю, ритму и построению, и не могут делиться личными переживаниями. Признаком их скоординированной работы является одновременная публикация одинаковых сообщений с разных аккаунтов, что отличает их от естественного диалога. Главным же отличием человека, по мнению специалистов, является его естественная склонность к ошибкам, проявлению эмоций и изменению взглядов.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники разработали новую схему обмана россиян. Они звонят гражданам, представляясь сотрудниками тепловых компаний, и настойчиво предлагают заключить договор на поставку тепловой энергии. Цель этой уловки – получить доступ к конфиденциальной информации.