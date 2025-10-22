Бывшая жена Бивола может сесть в тюрьму

Бывшая супруга российского боксера Дмитрия Бивола Екатерина может столкнуться с уголовными делами в Казахстане и Киргизии после публикаций в соцсетях, где она назвала представителей этих народов оскорбительными словами. МВД обеих стран уже начало проверку. Об этом сообщил Mash на спорте.

На бывшую жену Бивола могут завести уголовные дела в Казахстане и Киргизии. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bivol_kate

Публикации Екатерины Бивол в сторис привели к блокировке её аккаунта в запретграмме. После анализа материалов бывшей супруге боксера, по информации СМИ, могут быть предъявлены обвинения по статьям о разжигании национальной и религиозной розни. В Казахстане за подобные высказывания грозит до семи лет лишения свободы. Между тем, Екатерина ограничилась лишь консультацией с юристом и не стала давать дополнительных комментариев по ситуации.

Ранее первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко в подкасте «Амбассадор Сибири» во «ВКонтакте» назвал сибиряков «одичавшими хохлами». По словам чиновника, он цитировал бывшего губернатора региона Александра Усса, рассуждая о том, кого можно считать настоящим красноярцем. Пономаренко также отметил, что Красноярский край — многонациональный регион, где проживают представители 169 народов.