В петербургском театре во время спектакля вспыхнула декорация

В Санкт-Петербурге во время финальной сцены спектакля «Утиная охота» в Большом драматическом театре имени Товстоногова произошло задымление декорации. Об инциденте рассказал актёр труппы Олег Плотников, который поблагодарил артистов и зрителей за выдержку и мужество.

На сцене Большого драматического театра в Петербурге задымилась декорация. Фото © VK / Олег Плотников

По его словам, пожар случился в кульминационный момент постановки: на сцене висело облако из ваты с чучелами птиц. Плотников отметил, что возгорание было своевременно ликвидировано, а все присутствующие в зале сохранили спокойствие. В пресс-службе театра пояснили, что причиной задымления стало короткое замыкание электрооборудования.

«В финале спектакля в результате короткого замыкания при электротехнической вспышке произошло тление декорации. Пожарная служба театра отреагировала моментально — в течение минуты задымление было ликвидировано первичными средствами пожаротушения. Ситуация была полностью взята под контроль, вызова внешних экстренных служб не потребовалось», — говорится в сообщении.

Многие зрители сначала восприняли дым как элемент спецэффектов, поэтому спектакль продолжился без остановки. При этом в зале не возникло паники или давки. Артисты смогли довести представление до конца и традиционно вышли на поклон к публике.

