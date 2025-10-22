Отец Илона Маска восхитился Казанью

Отец предпринимателя Илона Маска Эррол Грэм Маск в ходе открытой встречи с ИТ-сообществом Татарстана поделился своими впечатлениями от Казани. Он отметил, что город его приятно удивил и поразил своей красотой.

«Казань меня приятно удивила. Красивое место. Прекрасный, фантастический город. Никогда бы не подумал, что ему тысяча лет. Он так красив, будто его построили вчера. Продолжайте в том же духе», — сказал Эррол Маск.

Кроме того, отца Илона Маска поразила IT-инфраструктура Татарстана. Он высоко отметил перспективы развития региональной IT-экосистемы, а также осмотрел IT-парк на Петербургской, IT-парк имени Башира Рамеева, Cyber Park Arena и детский IT-парк.