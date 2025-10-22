Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 11:24

Отец Илона Маска восхитился Казанью

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Отец предпринимателя Илона Маска Эррол Грэм Маск в ходе открытой встречи с ИТ-сообществом Татарстана поделился своими впечатлениями от Казани. Он отметил, что город его приятно удивил и поразил своей красотой.

«Казань меня приятно удивила. Красивое место. Прекрасный, фантастический город. Никогда бы не подумал, что ему тысяча лет. Он так красив, будто его построили вчера. Продолжайте в том же духе», — сказал Эррол Маск.

Отец Илона Маска заявил, что его сын любит и уважает RT
Отец Илона Маска заявил, что его сын любит и уважает RT

Кроме того, отца Илона Маска поразила IT-инфраструктура Татарстана. Он высоко отметил перспективы развития региональной IT-экосистемы, а также осмотрел IT-парк на Петербургской, IT-парк имени Башира Рамеева, Cyber Park Arena и детский IT-парк.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Илон Маск
  • Общество
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar