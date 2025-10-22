Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 11:34

«Оберегает меня»: Один случай на СВО заставил бойца-атеиста поверить в Бога

Боец-атеист рассказал о заставившем его поверить в Бога случае в зоне СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Военнослужащий с позывным Печенег рассказал, как случай на передовой помог ему поверить в Бога. Его историю рассказал Telegram-канал «ИНДИЯ «АХМАТ» Минобороны России».

Выходец из детского дома с началом СВО вступил в ряды ВС России, взяв себе позывной «Печенег» в память о союзнических отношениях печенегов и Руси. Этот боец, ранее атеист, признается, что пережитый им ад обстрела на передовой изменил его до неузнаваемости, обратив в веру.

«Я чувствую силу Бога, он меня оберегает», — заявил военнослужащий.

Учитель с позывным Физрук вернулся к преподаванию после тяжёлого ранения на СВО
Учитель с позывным Физрук вернулся к преподаванию после тяжёлого ранения на СВО

Ранее военный врач рассказал, как боец СВО чудом остался жив, когда его привезли в госпиталь без ноги и с остановившимся сердцем. Реанимация продолжалась 52 минуты, и сердце военнослужащего вновь заработало. По его словам, он работает 27 лет, но подобных чудес ещё не встречал.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar