«Оберегает меня»: Один случай на СВО заставил бойца-атеиста поверить в Бога

Военнослужащий с позывным Печенег рассказал, как случай на передовой помог ему поверить в Бога. Его историю рассказал Telegram-канал «ИНДИЯ «АХМАТ» Минобороны России».

Выходец из детского дома с началом СВО вступил в ряды ВС России, взяв себе позывной «Печенег» в память о союзнических отношениях печенегов и Руси. Этот боец, ранее атеист, признается, что пережитый им ад обстрела на передовой изменил его до неузнаваемости, обратив в веру.

«Я чувствую силу Бога, он меня оберегает», — заявил военнослужащий.

Ранее военный врач рассказал, как боец СВО чудом остался жив, когда его привезли в госпиталь без ноги и с остановившимся сердцем. Реанимация продолжалась 52 минуты, и сердце военнослужащего вновь заработало. По его словам, он работает 27 лет, но подобных чудес ещё не встречал.