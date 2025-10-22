«На 80% нападение Запада»: Эксперт раскрыл детали о новых иностранных БПЛА, атаковавших Дагестан
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016
ВСУ могли атаковать Дагестан, используя модернизированные беспилотники под названием «Чаклун», считает военный эксперт Александр Артамонов. Он отметил, что этот случай не свидетельствует о появлении принципиально нового типа вооружений. По мнению специалиста, тактико-технические характеристики украинского дрона схожи с российским БПЛА «Орлан-10».
«Вероятно, ВСУ просто улучшили беспилотник «Чаклун». Он по характеристикам напоминает наш «Орлан-10». С этой точки зрения надо смотреть на начинку нового дрона, искусственный интеллект, который лежит в основе управления», — сказал Артамонов в беседе с NEWS.ru.
Эксперт полагает, что в основном для этих целей применяются западные технологии, включая системы НАТО и спутники, принадлежащие Илону Маску. Следовательно, по мнению Артамонова, это было нападение Запада на 80%.
Ранее сообщалось, что ВСУ совершили налёт на Дагестан. Целью дронов было предприятие в Махачкале, оно не повреждено. Пострадавших нет.
