ВСУ могли атаковать Дагестан, используя модернизированные беспилотники под названием «Чаклун», считает военный эксперт Александр Артамонов. Он отметил, что этот случай не свидетельствует о появлении принципиально нового типа вооружений. По мнению специалиста, тактико-технические характеристики украинского дрона схожи с российским БПЛА «Орлан-10».

«Вероятно, ВСУ просто улучшили беспилотник «Чаклун». Он по характеристикам напоминает наш «Орлан-10». С этой точки зрения надо смотреть на начинку нового дрона, искусственный интеллект, который лежит в основе управления», — сказал Артамонов в беседе с NEWS.ru.

Эксперт полагает, что в основном для этих целей применяются западные технологии, включая системы НАТО и спутники, принадлежащие Илону Маску. Следовательно, по мнению Артамонова, это было нападение Запада на 80%.

Ранее сообщалось, что ВСУ совершили налёт на Дагестан. Целью дронов было предприятие в Махачкале, оно не повреждено. Пострадавших нет.