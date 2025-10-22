Эксперт расшифровала все «свисты, щёлканья и стуки», из-за которых авто нужно везти на СТО

Многие водители сталкиваются с необычными звуками в автомобиле. Эксперт Юлия Трушкова пояснила, какие шумы — повод срочно ехать на СТО. Её слова приводит RG.ru.

Свист при запуске чаще всего говорит об ослабленном ремне привода навесного оборудования: он проскальзывает по шкивам, особенно на холоде, когда теряет эластичность. Нужна оперативная диагностика, чтобы не довести до обрыва.

Стук. Самый опасный сценарий — обрыв ремня ГРМ: раздаётся одиночный удар, мотор глохнет, велик риск капитального ремонта или замены двигателя. Стук после заправки и при разгоне — признак плохого топлива. В дизелях «тракторные» звуки нередко указывают на необходимость замены моторного масла. Стук от подвески (шаровые, сайлентблоки, стойки стабилизатора, рулевые тяги) — повод немедленно обратиться в сервис.

Щёлканье при запуске может быть связано с грязной дроссельной заслонкой — требуется очистка, иначе возможны сбои в работе двигателя.

Скрип. Чаще всего скрипят изношенные тормозные колодки — это сигнал к их замене. Также скрипят шаровые и сайлентблоки рычагов: от их состояния зависит устойчивость машины, поэтому нужна диагностика. Рёв и «прострелы», как правило, указывают на проблемы в системе выпуска отработавших газов (прогоревшие элементы, негерметичность).

Гул — типичный симптом износа ступичных подшипников. На МКП гул на холостом ходу может означать неисправность выжимного подшипника сцепления — затягивание с ремонтом ведёт к трудностям при переключении и поломке сцепления.

