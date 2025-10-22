Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
22 октября, 11:51

АвтоВАЗ отзывает 8,2 тысячи Lada X-ray

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Art Konovalov

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ инициировал добровольный отзыв 8,2 тысячи автомобилей Lada X-ray, выпущенных в период с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2022 года. Об этом сообщил Росстандарт, подчеркнув важность дооснащения транспортных средств системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС).

Все предусмотренные работы для владельцев автомобилей будут проводиться бесплатно. Специалисты АвтоВАЗа объяснили причины временного выпуска машин без системы «ЭРА-ГЛОНАСС» сложностями с поставками комплектующих в 2021 году. Стоит отметить, что компания прекратила производство модели Lada X-ray весной 2022 года на фоне существенных логистических и производственных вызовов. В сентябре того же года представители АвтоВАЗа заявили о нецелесообразности возобновления выпуска модели.

Росстандарт подтвердил, что все автомобили будут оснащены необходимым блоком управления системой экстренных служб, что значительно повысит уровень безопасности водителей в критических ситуациях.

«АвтоВАЗ» планирует вернуться к досанкционному уровню экспорта к 2027 году
Ранее Life.ru сообщал, что на российском рынке может появиться новая Lada Salut. Компания в настоящее время занимается оформлением всей необходимой документации для регистрации товарного знака. Под этим брендом планируется выпускать не только автомобили, но и запасные части, а также различные аксессуары.

Полина Никифорова
  • Новости
  • АвтоВАЗ
  • Авто
