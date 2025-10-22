В Госдуме хотят повысить пенсии детям-сиротам

В Госдуму внесли законопроект об увеличении выплат детям, оставшимся без родителей. Документ предлагает повысить индивидуальный пенсионный коэффициент для таких случаев. Об этом сообщает 360.ru. Автором такой инициативы стал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Если ребёнок потерял обоих родителей, индивидуальный пенсионный коэффициент нужно повысить в полтора раза, а для ребёнка умершей одинокой матери — в три», — считает депутат.

Миронов подчеркнул, что инициатива направлена на дополнительную соцзащиту наиболее уязвимых категорий детей и призвана сократить разрыв между потребностями и фактическими выплатами.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Самарской области до 200 тысяч рублей повысили единовременную выплату беременным студенткам очной формы обучения. Это относится к вузам и средним специальным учебным учреждениям.